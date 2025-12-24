Veja a previsão do tempo para os feriadões no Pará: sol, calor e pancadas de chuva. Previna-se!

O Natal no Pará será marcado pelo clássico cenário amazônico: manhãs de sol e calor, seguidas por aumento da nebulosidade e pancadas de chuva entre a tarde e a noite. A previsão foi divulgada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade (Semas), por meio do Boletim Especial de Natal, elaborado pela Coordenação de Monitoramento Hidrometeorológico e Qualidade do Ar.

De acordo com os meteorologistas da Semas, as condições atmosféricas no Estado estão sendo fortemente influenciadas pelo fenômeno La Niña no Oceano Pacífico, aliado ao aquecimento do Atlântico Tropical Norte, o que favorece a formação de nuvens carregadas e chuvas convectivas típicas do mês de dezembro.

INSTABILIDADE

Segundo o coordenador de Monitoramento Hidrometeorológico e Qualidade do Ar da Semas, Antônio Sousa, a previsão do tempo permite identificar com mais precisão o comportamento do clima nos próximos dias. “A previsão meteorológica trabalha com um horizonte mais curto, de até 96 horas, e traz um detalhamento maior das condições do dia, como nebulosidade, temperatura, umidade e a estimativa de chuva, incluindo intensidade e horário mais provável”, explicou Antônio Sousa.

Para os dias 24 e 25 de dezembro, os modelos indicam pancadas de chuva moderadas a fortes, com trovoadas isoladas, especialmente durante a tarde, podendo se estender para a noite em algumas regiões.

Região Metropolitana: calor e chuva – Na Região Metropolitana de Belém, o padrão será o característico da estação chuvosa. As temperaturas devem variar entre 23°C e 31°C, com umidade elevada e ventos predominantes de Nordeste.

No dia 24 (quarta-feira), a manhã tende a ser de céu parcialmente nublado, com aumento da instabilidade à tarde. Já no dia 25 (quinta), a chuva pode ocorrer de forma mais persistente entre o fim da tarde e a noite.

Regimes variados – O boletim aponta que todas as regiões do Pará terão influência da instabilidade atmosférica:

• Nordeste: pancadas de chuva à tarde, com eventos fortes;

• Marajó: chuvas moderadas concentradas no interior do arquipélago;

• Sudeste e Sudoeste: maior intensidade de chuva, com trovoadas associadas, e

• Baixo Amazonas e Calha Norte: chuvas recorrentes ao longo do dia, especialmente à tarde e à noite.

Atenção às marés – Além da previsão do tempo, a Semas também divulgou a tábua de marés, importante para quem pretende se deslocar por áreas ribeirinhas ou litorâneas durante o feriado.

“Esses boletins especiais são fundamentais para apoiar decisões em áreas como turismo, defesa civil, navegação, agricultura e abastecimento. O monitoramento contínuo permite antecipar cenários e reduzir riscos”, reforçou Antônio Sousa.

Monitoramento contínuo – A previsão é resultado do trabalho diário das equipes da Diretoria de Monitoramento Ambiental da Semas, que utilizam estações meteorológicas próprias, dados de redes federais e modelos numéricos de previsão.

“É um trabalho técnico e contínuo, que combina observação, modelagem e conhecimento da climatologia amazônica, garantindo informações confiáveis para a população e para os órgãos de gestão”, acrescentou o coordenador.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias