Velório de estudantes mortos em acidente será realizado na UFPA

A Universidade Federal do Pará (UFPA) informou que o velório dos três estudantes que morreram no grave acidente na BR-153, em Porangatu (GO), será realizado no Auditório Setorial Básico do Campus Guamá, em Belém. A cerimônia atende a um pedido dos familiares e a data será confirmada após a chegada dos corpos à capital paraense. Já o velório da quarta vítima, vinculada ao campus de Altamira, será feito naquele município.

O acidente ocorreu na madrugada de quarta-feira (16) e envolveu um micro-ônibus com estudantes da UFPA, um ônibus e uma carreta. Cinco pessoas morreram: três alunos da universidade, o motorista do micro-ônibus e o condutor da carreta. O grupo viajava para participar do Congresso da União Nacional dos Estudantes (Conune), em Goiânia.

A UFPA, com apoio da Fadesp (Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa), está organizando o traslado e os serviços funerários. A Força Aérea Brasileira disponibilizou uma aeronave para agilizar o transporte dos corpos, que passarão primeiro pelo Instituto Médico Legal em Belém.

Além das vítimas fatais, dois estudantes permanecem em estado grave: um foi transferido para o Hospital de Palmas (TO) e outro está internado em Uruaçu (GO). A UFPA também está apoiando os familiares desses estudantes, viabilizando o deslocamento até os hospitais. Outros sete estudantes que ficaram feridos já receberam alta.

Para prestar assistência, a universidade mantém uma Central de Acolhimento no Campus Guamá, com atendimento presencial e remoto às famílias e estudantes envolvidos. A equipe inclui psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros e pedagogos, oferecendo apoio emocional e organizacional.

A UFPA segue atualizando as informações pelos seus canais oficiais e reforçou o compromisso com a responsabilidade, a verdade e o cuidado com a vida em meio a esse momento de dor.

Imagem: Reprodução