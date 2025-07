Bolsonaro chama uso de tornozeleira de “suprema humilhação” e nega que pretendia sair do Brasil

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) negou nesta sexta-feira (18) que tivesse planos de deixar o Brasil ou buscar abrigo em alguma embaixada. A declaração foi dada após ele ser obrigado, por ordem do Supremo Tribunal Federal (STF), a usar tornozeleira eletrônica, no contexto da operação da Polícia Federal que investiga uma suposta tentativa de golpe de Estado.

“Jamais pensei em sair do Brasil. Isso é uma suprema humilhação”, afirmou Bolsonaro, que também disse estar sendo vítima de perseguição. Ele criticou as restrições impostas pelo ministro Alexandre de Moraes, alegando que, com a proibição de usar redes sociais, está sendo “sufocado”, já que seria seu único meio de defesa.

A operação da PF autorizada por Moraes também determinou busca e apreensão em endereços ligados ao ex-presidente. Na residência de Bolsonaro, no Jardim Botânico (DF), agentes apreenderam cerca de 14 mil dólares e mais R$ 7 mil.

Além da tornozeleira, o ex-presidente agora está submetido a medidas como:

Recolhimento domiciliar noturno nos dias úteis e integral nos fins de semana e feriados;

Proibição de contato com autoridades estrangeiras, embaixadas e até com o próprio filho, Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que está nos EUA.

Segundo Moraes, as restrições são necessárias para evitar risco de fuga e garantir a aplicação da lei penal.

Imagem: Samuel Reis/ Metrópoles