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Vídeo: Acidente com ônibus na Transamazônica deixa um morto e vários feridos em São Domingos do Araguaia

Um grave acidente envolvendo um ônibus foi registrado em São Domingos do Araguaia, no sudeste do Pará.

Segundo informações preliminares, a ocorrência aconteceu na rodovia Transamazônica e deixou uma pessoa morta, além de vários feridos.

Equipes de resgate e atendimento foram acionadas para socorrer as vítimas.

Até o momento, não há informações oficiais sobre a identidade das pessoas envolvidas nem sobre o estado de saúde dos sobreviventes.

As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

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