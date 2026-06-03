Vídeo: Acidente com ônibus na Transamazônica deixa um morto e vários feridos em São Domingos do Araguaia

Um grave acidente envolvendo um ônibus foi registrado em São Domingos do Araguaia, no sudeste do Pará.
Segundo informações preliminares, a ocorrência aconteceu na rodovia Transamazônica e deixou uma pessoa morta, além de vários feridos.
Equipes de resgate e atendimento foram acionadas para socorrer as vítimas.
Até o momento, não há informações oficiais sobre a identidade das pessoas envolvidas nem sobre o estado de saúde dos sobreviventes.
As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.