Vídeo: Jovem é flagrado pendurado em ônibus em movimento após tentativa de embarque em Belém

Um jovem foi flagrado do lado de fora de um ônibus em movimento da linha Satélite/UFPA logo após o coletivo deixar o Terminal de São Brás, em Belém.

Segundo relatos, ele teria tentado embarcar fora do ponto permitido. Como o motorista não abriu a porta, o rapaz seguiu viagem agarrado à estrutura externa do veículo, em uma situação considerada de alto risco.

O caso chamou atenção pelo perigo enfrentado pelo passageiro e pela possibilidade de um acidente grave.

Em nota, a SEGBEL informou que vai solicitar esclarecimentos à empresa responsável pela linha e reforçou que o embarque de passageiros deve ocorrer apenas nos pontos autorizados.

O episódio repercutiu nas redes sociais e gerou debate sobre segurança no transporte público, responsabilidade dos usuários e procedimentos adotados pelos condutores diante de situações semelhantes.