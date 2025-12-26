sexta-feira, dezembro 26, 2025
Vídeo: Alisha Lehmann impressiona fãs com desafio de habilidade na areia

Atleta suíça mostra que o talento com a bola continua em dia sob o sol.

A atacante suíça Alisha Lehmann deu continuidade à sua popular saga de desafios de controle de bola nas redes sociais. Após episódios que mesclaram destreza e momentos cômicos em climas adversos, a atleta mudou radicalmente o cenário e levou sua técnica para a orla da praia.

O Sucesso na Praia

Em sua nova publicação, Lehmann aparece com o mar ao fundo realizando embaixadinhas diretamente na areia. Após manter o domínio por um tempo, a jogadora encerrou a sequência demonstrando habilidade ao mandar a bola para longe, confirmando que o controle está em dia no novo ambiente.

A Trajetória dos Desafios

A série de vídeos, que tem movimentado milhões de seguidores, teve momentos distintos nos últimos dias:

  • O Desafio do Colete: Iniciado em Londres durante a Baller League — onde atua como manager de um time —, Alisha conseguiu vestir um colete em poucos segundos enquanto fazia embaixadinhas, sem deixar a bola tocar o chão.
  • O Tombo na Neve: Em um registro posterior, a jogadora tentou repetir o controle em um campo coberto de neve. Apesar de estar com vestimentas adequadas para o frio, ela perdeu o equilíbrio ao correr atrás da bola e acabou caindo, o que gerou risadas da própria atleta e de seus internautas.
  • Recuperação no Verão: O vídeo na praia marca o retorno ao êxito total, provando que o domínio da “jogadora mais seguida do mundo” se adapta bem a diferentes superfícies e climas.
