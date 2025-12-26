Vídeo: Alisha Lehmann impressiona fãs com desafio de habilidade na areia

Atleta suíça mostra que o talento com a bola continua em dia sob o sol.

A atacante suíça Alisha Lehmann deu continuidade à sua popular saga de desafios de controle de bola nas redes sociais. Após episódios que mesclaram destreza e momentos cômicos em climas adversos, a atleta mudou radicalmente o cenário e levou sua técnica para a orla da praia.

O Sucesso na Praia

Em sua nova publicação, Lehmann aparece com o mar ao fundo realizando embaixadinhas diretamente na areia. Após manter o domínio por um tempo, a jogadora encerrou a sequência demonstrando habilidade ao mandar a bola para longe, confirmando que o controle está em dia no novo ambiente.

A Trajetória dos Desafios

A série de vídeos, que tem movimentado milhões de seguidores, teve momentos distintos nos últimos dias: