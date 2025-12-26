Vídeo: Memphis Depay escolhe paraíso na Bahia para curtir férias e encanta fãs

Vídeos do atacante aproveitando o litoral baiano viralizam nas redes sociais e mostram o jogador totalmente adaptado ao Brasil.

O atacante Memphis Depay, principal estrela do Corinthians, escolheu o litoral sul da Bahia como refúgio para suas férias. Após uma temporada de sucesso, coroada com o título da Copa do Brasil e o gol decisivo da conquista, o camisa 10 foi visto desfrutando das belezas de Itacaré.

Passeio em Itacaré

Em registros que viralizaram nas redes sociais na manhã desta sexta-feira (26/12), o jogador aparece acompanhado de três pessoas enquanto caminha pelo centro da cidade. Demonstrando total adaptação ao Brasil, Memphis circulou livremente por lojas da região com aparência tranquila, sem parecer incomodado com a possibilidade de assédio por parte de fãs e turistas.

Preparação para 2026

O descanso em solo baiano tem data para acabar. Memphis e o restante do elenco alvinegro devem se reapresentar no CT Joaquim Grava, em São Paulo, no dia 3 de janeiro. A data marcará o início oficial da pré-temporada para as competições de 2026.

Até lá, o atleta da Seleção Holandesa segue aproveitando a hospitalidade e o cenário paradisíaco de um dos destinos mais famosos do estado.