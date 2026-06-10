Vídeo: Anitta transforma voo em “show” e diverte fãs com improviso musical

Artista fez brincadeiras e cantou versos espontâneos durante trajeto para a Copa do Mundo.

A cantora Anitta, 33, divertiu os seguidores nesta terça-feira (9) ao compartilhar um vídeo dentro de um jatinho a caminho da Copa do Mundo. Durante o voo, a artista improvisou uma música bem-humorada sobre a viagem, a comida a bordo e a estrutura da aeronave, além de brincar com o universo das apostas.

No vídeo, Anitta aparece animada e solta versos improvisados enquanto interage com a equipe durante o voo. “Alô, galera, vou falar pra vocês. Tô feliz no simples, bora lá falar em inglês. Pedi um monte de comida delícia, bora engordar e ficar na preguiça”, canta a artista, em tom descontraído.

Em seguida, ela continua a brincadeira citando a viagem e o clima de descontração a bordo. “Na abertura da Copa, agora tu que é meu melhor amigo, se joga. Olha essa estrutura, que maneirinho. Tô tirando onda, tudo isso sem tigrinho”, completou, em referência bem-humorada ao universo das apostas online.

A cantora ainda seguiu improvisando: “Ui, mas eu tô na humildade. Aqui, casa correria de verdade. Olha a comissária! Deixa ela passar aqui, ela não é otária. Pega a visão. Bora lá, não tem espera”, disse, encerrando a sequência musical.

Conhecida por sua presença marcante nas redes sociais, Anitta costuma compartilhar momentos de bastidores de viagens e eventos, frequentemente com tom humorístico e espontâneo, como no registro publicado durante o trajeto rumo ao evento esportivo.

Enquanto isso, o mundo dos famosos também foi movimentado por outras notícias. A influenciadora Virginia Fonseca estaria sendo investigada pela Polícia Federal, segundo reportagem da revista Piauí. De acordo com a publicação, a apuração teria sido motivada por Relatórios de Inteligência Financeira produzidos pelo Coaf.

Procurada, a assessoria de Virginia Fonseca ainda não se manifestou sobre o caso. O advogado Michel Saliba, que acompanha a influenciadora em investigações anteriores, afirmou que ainda não decidiu se irá comentar o assunto. “Por enquanto, ainda não tenho posição definida se falarei ou não a respeito”, declarou. O espaço segue aberto para manifestações.