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Vídeo: R$ 17 milhões na mala; Neymar organiza coleção de relógios de luxo para a Copa de 2026

Mesmo se recuperando de lesão, craque mostra bastidores da bagagem com peças de grife em vídeo gravado por amigo.

Mesmo em recuperação de uma lesão às vésperas da Copa do Mundo de 2026, Neymar Jr. já está no clima do Mundial. O craque brasileiro movimentou a internet ao mostrar os bastidores da organização de suas malas para se juntar à Seleção Brasileira. O grande destaque da bagagem ficou por conta de um detalhe nada discreto: uma coleção de relógios de luxo avaliada em mais de R$ 17 milhões.

Todo o processo de arrumação foi documentado pelo influenciador Cris Guedes, amigo de longa data do jogador, que compartilhou os bastidores em seu canal no YouTube. No vídeo, os dois aparecem escolhendo modelos de grifes icônicas como Rolex, Patek Philippe e Richard Mille. Além dos relógios, o clima descontraído tomou conta das gravações, mostrando Neymar escolhendo roupas, “fuçando” os looks da companheira, Bruna Biancardi, e Cris aproveitando para experimentar óculos de sol, joias e chuteiras de edição limitada do camisa 10.

A Ostentação no Pulso: Confira os Modelos Escolhidos

Abaixo, veja o “time” de relógios milionários que o craque está levando na bagagem:

  • Richard Mille (Cyril Kongo): Uma verdadeira obra de arte urbana de edição limitada, avaliada em US$ 2,1 milhões (cerca de R$ 11 milhões).
  • Patek Philippe Nautilus (Ouro Branco com Diamantes): Clássico e extremamente exclusivo, estimado em US$ 747 mil (R$ 4,2 milhões).
  • Jacob & Co. Bugatti Chiron Tourbillon “Black Titanium”: Inspirado no superesportivo, a peça custa US$ 341 mil (R$ 1,8 milhão).
  • Rolex Daytona “Eye of the Tiger”: Um dos modelos mais cobiçados do mundo, avaliado em US$ 200 mil (R$ 1,034 milhão).
  • Audemars Piguet Royal Oak “Pantera Negra”: Edição especial da Marvel, avaliada em US$ 185 mil (R$ 1 milhão).
  • Patek Philippe (Ouro Branco): Elegância pura, valendo R$ 950 mil.
  • Rolex Land-Dweller Rose Gold: Peça em ouro Everose, estimada em R$ 442 mil.

Nota: Com a mala pronta e um “tesouro” em acessórios, o foco agora se divide entre a ostentação estilosa e a torcida pela total recuperação física do craque para a busca do hexa.

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