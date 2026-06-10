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Vídeo: Sósia de Neymar causa alvoroço em shopping nos Estados Unidos

Eigon Oliveira foi confundido com o jogador e acabou cercado por admiradores em Nova Jersey.

Um alvoroço tomou conta de um shopping em Nova Jersey, nos Estados Unidos, na última terça-feira (9), após a aparição de um sósia do jogador Neymar. A semelhança com o camisa 10 da Seleção Brasileira chamou a atenção de frequentadores e chegou a gerar abordagens de admiradores no local.

A cena ganhou repercussão depois que um vídeo do momento começou a circular nas redes sociais e rapidamente viralizou. Nas imagens, o responsável pela movimentação é Eigon Oliveira, 29 anos, conhecido na internet como “Sósia do Ney”.

Com visual muito parecido ao do atacante brasileiro, Eigon atraiu olhares e surpreendeu quem passava pelo shopping, confundindo parte do público e gerando grande curiosidade entre os presentes.

Enquanto isso, Neymar segue em tratamento de uma lesão na panturrilha direita e é tratado como praticamente fora da estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. O Brasil entra em campo no próximo sábado (13), contra o Marrocos, no MetLife Stadium, também em Nova Jersey.

A coincidência da presença do sósia no mesmo local onde a Seleção deve atuar acabou aumentando ainda mais a repercussão do caso nas redes sociais.

Foto Divulgação

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