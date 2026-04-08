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Vídeo: Beija-Flor de Nilópolis anuncia Zeneida Lima como enredo para o Carnaval 2027

A Beija-Flor de Nilópolis confirmou, nesta quarta-feira (8), que a paraense Zeneida Lima será o tema central de seu desfile no Carnaval de 2027.

A agremiação carioca levará à Marquês de Sapucaí o enredo intitulado “Zeneida: O Sopro do Pó de Louro”, destacando a trajetória da escritora e ambientalista, reconhecida como a última pajé do arquipélago do Marajó.

A proposta busca valorizar a importância cultural, espiritual e ancestral da artista, considerada uma das principais referências da identidade nortista.

A escolha reforça a tradição da escola em levar para a avenida temas ligados à cultura brasileira e às raízes populares, prometendo um desfile marcado por simbolismo e representatividade.

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