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Inclusão na palma da mão: Pará lança versão digital da Carteira de Identificação para pessoas com TEA

Nova modalidade digital garante rapidez na emissão e facilita o acesso prioritário a serviços públicos e privados em todo o estado.

O Governo do Pará dá um passo decisivo na inclusão tecnológica e social nesta quinta-feira (9). A Secretaria de Saúde Pública do Pará (Sespa) lança a versão digital da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA). A novidade permite que o documento seja salvo diretamente no celular ou impresso, eliminando a dependência exclusiva do modelo físico e agilizando o acesso a direitos fundamentais.

Inovação com o Sistema CIPTEA 2.0

Para viabilizar essa mudança, a Sespa desenvolveu do zero o sistema CIPTEA 2.0. Criada pela Coordenação de Tecnologia e Informática em Saúde (CTIS), a plataforma foca em três pilares:

  • Agilidade: Redução significativa no tempo de espera para a emissão.
  • Segurança: Proteção de dados aprimorada e preenchimento simplificado.
  • Acessibilidade: Além do site oficial, o cadastro agora pode ser feito por aplicativos em sistemas iOS e Android.

O avanço tecnológico acompanha uma demanda crescente: em 2025, o Pará emitiu quase 9 mil documentos, um aumento de 35% em relação ao ano anterior e quase o triplo do volume registrado em 2023.

Garantia de Direitos e Dignidade

Amparada pela Lei Romeo Mion (Federal) e pela Lei Estadual nº 9.061, a CIPTEA é mais que um documento de identificação; é uma ferramenta de cidadania. Ela garante prioridade de atendimento em serviços públicos e privados, especialmente nas áreas de saúde, educação e assistência social.

Para as famílias, o documento é um aliviador de barreiras. O empresário Ademar Santana, pai de uma criança de três anos, relata como a carteira transformou a rotina:

“Essa carteira é muito importante, usamos para todos os lugares: escola, ônibus, qualquer canto. Onde eu apresento a carteira, a prioridade é máxima para ele”, afirma Ademar.

Histórico e Alcance

O Pará emite a CIPTEA desde 2020, consolidando-se como um estado que assegura às pessoas neurodivergentes um documento com validade nacional expedido em seu território de origem. A versão digital chega para desburocratizar o processo e garantir que, com apenas alguns cliques, o usuário tenha seus direitos comprovados na palma da mão.

Como solicitar a versão digital:

  1. Acesse o novo sistema CIPTEA 2.0 pelo site oficial da Sespa ou baixe o aplicativo (disponível para Android e iOS).
  2. Realize o cadastro com as informações do usuário e anexe os documentos necessários.
  3. Após a aprovação, o documento ficará disponível para download no celular ou para impressão imediata.

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