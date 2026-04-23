Amazônia Portel Aquafest fecha a 7ª edição com chave de ouro na região do Marajó

Portel, cidade da Região de Integração do Marajó, esteve no centro das atenções com a realização da 7ª edição do Amazônia Portel Aquafest, considerado um dos maiores eventos de esportes aquáticos da Amazônia. Durante todo o fim de semana, a programação reuniu competições emocionantes e shows que garantiram a animação de moradores e visitantes.

O evento, realizado pela prefeitura da cidade, por meio da Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo (SECEL), é aguardado com muita expectativa pela população local que ama os esportes e pelos turistas que frequentam o município.

A orla da praia do Mangueirão ficou completamente lotada. Pessoas de municípios vizinhos e até de outros estados viajaram até a cidade para prestigiar o evento e aproveitar as belezas locais.

“É minha primeira vez em Portel, no Aquafest. Estou amando a cidade, um povo hospitaleiro e acolhedor. Esse evento reúne pessoas de vários municípios e estados. Estou muito feliz de estar aqui”, disse a pedagoga Aldilza Silva, que veio do Estado do Amapá.

COMÉRCIO

Durante o evento, bares e restaurantes também registraram grande movimento. Empresários locais investiram em programações paralelas para atrair ainda mais o público.

ESPORTE

A programação esportiva contou com diversas competições, entre elas: Porfia de Canoa Amazônica, Duathlon/Aquathlon, provas de natação, maratona aquática, arrancadão de rabetas, circuito e freestyle de jet ski, e demonstração de jet ski.

Houve, ainda, a apresentação especial de Bruno Jacob, renomado piloto e campeão mundial da modalidade, além de apresentações de flyboard com o atleta Marcelo Gamboa, que são destaques em eventos náuticos e festivais por todo o Brasil, conhecidas pela execução de manobras radicais que desafiam a gravidade sobre a água.

Ex-jogador, pena que mora na Europa, em Portugal, há muitos anos, falou da experiência de visitar o município de Portel, falou das maravilhas que o município tem, desde a culinária até a natureza, o carinho da população, e falou que o show de bola do evento do Aguafest 2026. Ele vai indicar para os amigos visitarem no próximo ano esse grandioso evento realizado no Pará, Amazônia.

SHOWS

Após aproveitar as praias e os atrativos da cidade durante o dia, o público se concentrou à noite na arena de shows da praia do Arucará. Subiram ao palco, ao longo das duas noites de evento, as bandas Banda Amazonas, Banda de Bobera e Banda Quero+, além de DJ Meury, Batidão do Melody, Wanderley Andrade e a aparelhagem Carabao.

Também um grande momento da programação que teve milhares de pessoas foi na escolha da garota aguafest 2026 que foi vencida pela Brenda de Oliveira do município de Breves que ganhou como prêmio R$10,000 teve premiação para segundo Lorhanna Gomes R$ 3,000 e o terceiro Vitória Carolinelugar R$ 2,000

Para o secretário de Cultura do município, Idinor Ferreira de Oliveira, o evento foi criado com o objetivo de valorizar as potencialidades turísticas de Portel e impulsionar o desenvolvimento econômico local.

“Quando o Aquafest foi idealizado em 2014 pelo prefeito Paulo, a proposta era justamente essa: criar um efeito estratégico para que, em dois dias do ano, a cidade se tornasse uma referência voltada ao desenvolvimento econômico por meio do turismo. São novos ciclos, conectados ao turismo esportivo e cultural”, afirmou o secretário Idinor Ferreira.

PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL

Em 2025 a Câmara Municipal de Portel reconheceu o Amazônia Portel Aquafest como Patrimônio Cultural Imaterial. O Projeto de Lei destacou que o reconhecimento como Patrimônio Cultural Imaterial fortalece a identidade coletiva de Portel, protege a tradição esportiva local e incentiva práticas sustentáveis relacionadas ao uso responsável dos rios e do ambiente natural.

O Aquafest se consolidou como vetor de desenvolvimento, impulsionando pequenos empreendimentos ribeirinhos, estimulando a prática esportiva e valorizando a relação histórica da população com as águas amazônicas. O evento já é sólido, Tanto que esse ano foi indicado para um concurso do ministério do turismo sendo um dos finalistas.

Por Rainesson Ribeiro/Imagens: Ray Nonato/Delson Soares