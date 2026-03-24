Vídeo: Cachorro é atropelado e motorista foge sem prestar socorro em Belém

Um cachorro foi atropelado na tarde desta terça-feira (24), por volta das 13h, no cruzamento do canal São Joaquim com a rua São João, em Belém.

De acordo com informações, o motorista envolvido não prestou socorro ao animal e deixou o local sem ser identificado.

O caso gerou indignação entre moradores da área e levanta novamente o debate sobre responsabilidade no trânsito e proteção aos animais.