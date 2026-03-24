Vídeo: Motorista de aplicativo é assaltado por adolescentes na Zona Norte do Rio de Janeiro

Um motorista de aplicativo foi assaltado por dois adolescentes no bairro de Oswaldo Cruz, na Zona Norte do Rio de Janeiro, no último domingo (22).

A ação foi registrada por câmeras de segurança e mostra o momento em que a vítima, sob pressão, entrega seus pertences aos suspeitos.

Durante o assalto, o motorista afirma ser trabalhador e pede para não ser prejudicado. Em resposta, um dos adolescentes diz: “Tem dia de ganhar e tem dia de perder”.

O caso chama atenção para os riscos enfrentados por motoristas de aplicativo e deve ser investigado pelas autoridades competentes.