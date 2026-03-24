Vídeo: Policial penal é agredido pela companheira em via pública no Distrito Federal

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma cena de agressão envolvendo um policial penal e sua companheira no Distrito Federal.

As imagens registram o momento em que o homem é agredido em via pública, gerando repercussão em grupos de mensagens e entre internautas.

De acordo com informações preliminares, a situação teria sido motivada por um desentendimento pessoal entre o casal, envolvendo uma suposta traição.

O caso chama atenção pela exposição da violência em espaço público e deve ser apurado pelas autoridades competentes.

Até o momento, não há informações oficiais sobre medidas adotadas ou o estado de saúde dos envolvidos.