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Vídeo: Câmera registra momento em que vereador é baleado em Nova Iguaçu

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o vereador Maninho de Cabuçu foi atingido por disparos enquanto estava na garupa de uma motocicleta, no município de Nova Iguaçu.

O caso ganhou repercussão após a divulgação das imagens, que mostram a ação criminosa.

Até o momento, não há informações confirmadas sobre o estado de saúde do parlamentar nem sobre a motivação do ataque. As circunstâncias do crime devem ser investigadas pelas autoridades competentes.

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