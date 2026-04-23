Vídeo: Câmera registra momento em que vereador é baleado em Nova Iguaçu

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o vereador Maninho de Cabuçu foi atingido por disparos enquanto estava na garupa de uma motocicleta, no município de Nova Iguaçu.

O caso ganhou repercussão após a divulgação das imagens, que mostram a ação criminosa.

Até o momento, não há informações confirmadas sobre o estado de saúde do parlamentar nem sobre a motivação do ataque. As circunstâncias do crime devem ser investigadas pelas autoridades competentes.