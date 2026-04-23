Casamento comunitário vai selar 108 uniões no Mercado de São Brás

A Prefeitura de Belém realiza amanhã, sexta-feira, 24, mais uma edição do Casamento Comunitário, uma iniciativa que une cidadania, inclusão social e garantia de direitos para a população. O evento acontece das 8h às 12h, no tradicional Mercado de São Brás, e deve oficializar a união civil de 108 casais de baixa renda.

A cerimônia coletiva deve reunir aproximadamente 432 pessoas, entre noivos, familiares e convidados, em uma manhã marcada por emoção e simbolismo. Para muitos dos participantes, será a primeira oportunidade de formalizar legalmente a união, garantindo acesso a direitos como inclusão em benefícios sociais, herança, pensão e outros dispositivos legais previstos na legislação brasileira.

A ação é coordenada pela Secretaria Executiva de Direitos Humanos (SECDH), em parceria com o Tribunal de Justiça do Pará e o Cartório Guedes Oliveira, que viabilizam todo o processo jurídico e cartorial necessário para a oficialização gratuita dos casamentos.

Além do caráter legal, o evento também tem um viés social e comemorativo. Os casais contarão com uma estrutura preparada especialmente para a ocasião, incluindo coquetel, música com DJ e registro fotográfico profissional, proporcionando um momento festivo e inesquecível para os noivos e seus convidados.

De acordo com a organização, o Casamento Comunitário integra um conjunto de políticas públicas voltadas à promoção da cidadania, redução das desigualdades e fortalecimento dos vínculos familiares. A iniciativa reforça o compromisso do município de Belém em ampliar o acesso da população a direitos fundamentais, especialmente para aqueles em situação de vulnerabilidade social.

A expectativa é de que a cerimônia deste ano repita o sucesso das edições anteriores, consolidando-se como um dos eventos mais significativos no calendário de ações sociais da capital paraense.

Da Redação do Jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ/Imagem Ilustrativa: Agência Belém