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Triunfo Atlético Clube entra pressionado para duelo decisivo contra a Chácara Muaná

O Triunfo Atlético Clube (TAC) entra em campo no próximo domingo, 26, com um único objetivo: vencer. Considerada uma das equipes mais tradicionais do futebol de pelada de Belém, a equipe presidida por Sulamita Barros encara a Chácara Muaná, em partida marcada para as 10h, com arbitragem da Federação Paraense de Futebol.

O confronto promete ser equilibrado. Do outro lado estará a equipe da Chácara Muaná, comandada pelo ex-goleiro Altevir, que teve passagens por clubes importantes como o Clube do Remo e a Tuna Luso Brasileira.

Dentro de campo, o Triunfo aposta na experiência de atletas conhecidos do futebol paraense. Entre os destaques estão Paulo de Tarso, que atuou na década de 80 pelo Remo tanto no futebol profissional quanto no futsal, além de Beto Ivo, multicampeão pela Tuna no salão. O elenco ainda conta com nomes como Armour, Flávio, Jobson e Edmilson Rambo.

Apesar da qualidade do grupo, o clima nos bastidores é de tensão. A presidente Sulamita Barros deixou claro que apenas a vitória interessa. A má atuação na última partida, disputada no campo da Polícia Federal, no Tenoné, culminou na primeira derrota da temporada e acendeu o alerta na diretoria.

Informações que circulam internamente apontam que novas dispensas de atletas podem ocorrer em caso de outro resultado negativo. A possibilidade aumenta a pressão sobre o elenco, que entra em campo sob risco de mudanças significativas.

Após o confronto, a diretoria do clube ainda prepara uma programação festiva para encerrar o mês de abril, independentemente do resultado. No entanto, dentro das quatro linhas, o foco é total: vencer ou lidar com possíveis consequências.

Por Nonato Batista, texto e imagens

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