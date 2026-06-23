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Vídeo: Candidatos denunciam falta de organização em seleção de vagas em uma farmácia em Belém

O anúncio de vagas de emprego para em uma farmácia em Belém atraiu centenas de candidatos nesta terça-feira (23), mas também gerou uma série de reclamações sobre a organização do processo seletivo.

Segundo relatos, muitas pessoas aguardaram por horas sem receber informações claras sobre os critérios de seleção e o número de vagas disponíveis. Alguns candidatos afirmaram ainda que foram orientados a deixar a fila sem a oportunidade de participar da entrevista.

Vídeos e fotos compartilhados nas redes sociais mostram uma grande movimentação em frente ao local da seleção. Nas imagens, é possível ver a concentração de pessoas à espera de atendimento.

Até a publicação desta matéria, a farmácia não havia se pronunciado oficialmente sobre as reclamações. O espaço segue aberto para manifestação da empresa.

Reprodução/Redes Sociais

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