Vídeo: Trator cai de carreta e atinge carro na BR-308, em Bragança

Um acidente chamou atenção na tarde desta terça-feira (02), na Avenida Mendonça Furtado (BR-308), trecho localizado entre os bairros Morro e Trevo, em Bragança, no nordeste paraense.
Segundo informações iniciais, um trator caiu de uma carreta e acabou atingindo um automóvel que trafegava pela via.
O condutor do carro sofreu ferimentos leves causados pelos estilhaços do vidro, quebrado com a força do impacto. Apesar do susto, ele recebeu atendimento e passa bem.
Uma equipe do Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) esteve no local para controlar o fluxo de veículos e acompanhar a ocorrência até a chegada dos responsáveis pela transportadora, que deverão avaliar os danos provocados ao automóvel.
As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades competentes.