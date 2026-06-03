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SEGURANÇA

Vídeo: Trator cai de carreta e atinge carro na BR-308, em Bragança

Um acidente chamou atenção na tarde desta terça-feira (02), na Avenida Mendonça Furtado (BR-308), trecho localizado entre os bairros Morro e Trevo, em Bragança, no nordeste paraense.

Segundo informações iniciais, um trator caiu de uma carreta e acabou atingindo um automóvel que trafegava pela via.

O condutor do carro sofreu ferimentos leves causados pelos estilhaços do vidro, quebrado com a força do impacto. Apesar do susto, ele recebeu atendimento e passa bem.

Uma equipe do Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) esteve no local para controlar o fluxo de veículos e acompanhar a ocorrência até a chegada dos responsáveis pela transportadora, que deverão avaliar os danos provocados ao automóvel.

As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades competentes.

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