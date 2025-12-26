sexta-feira, dezembro 26, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomePARÁ
PARÁ

Vídeo: Caminhão tomba na João Paulo II após motorista perder o controle do veículo

Segundo a Segbel, o automóvel transportava uma carga de bananas; não há informações sobre feridos.

Um acidente envolvendo um caminhão carregado de bananas complicou o trânsito na Avenida João Paulo II, no bairro do Marco, em Belém, na madrugada desta sexta-feira (26). Segundo informações da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel), o condutor do veículo perdeu o controle, resultando no tombamento. Felizmente, nenhum outro veículo foi atingido na colisão.

Carga espalhada e limpeza da via

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram a extensão do incidente, com grande quantidade de frutas espalhada pelo asfalto. Nas filmagens, é possível ver populares recolhendo parte das bananas que ficaram jogadas na pista logo após o tombamento.

Até o final da manhã, por volta das 11h20, a via ainda apresentava interdição parcial. Embora o caminhão já tivesse sido removido, o trecho próximo ao Parque do Utinga permaneceu isolado para que equipes da Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel) pudessem concluir o trabalho de limpeza e desobstrução total da pista.

Orientação aos motoristas

A Segbel destacou que agentes de trânsito foram deslocados para o local para organizar o fluxo e minimizar os congestionamentos, que são comuns nessa importante via de escoamento da capital.

“Agentes de trânsito atuam na área para organizar o fluxo de veículos, orientar os condutores e minimizar impactos na mobilidade. As circunstâncias do acidente serão apuradas pelos órgãos competentes”, informou a secretaria em nota oficial.

As autoridades recomendam que os motoristas que seguem em direção ao centro de Belém ou que saem da cidade pela João Paulo II redobrem a atenção ao passar pelo trecho até que a via seja totalmente liberada.

Poupanca-premiada-Banpará-Maria-300X100
Artigo anterior
Vídeo: Brasileiro com crise renal é filmado implorando por socorro em hospital dos EUA
Próximo artigo
Vídeo: Ladrões “perdem” caixa eletrônico durante fuga frustrada no Texas

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,319FansLike
3,556FollowersFollow
22,800SubscribersSubscribe
Poupanca-premiada-Banpará-Maria-320X320
Webbanner_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@grupomarajoara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 3111

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315