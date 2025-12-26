Vídeo: Ladrões “perdem” caixa eletrônico durante fuga frustrada no Texas

Crime ocorrido no Natal termina com equipamento abandonado na rua após tentativa de assalto a loja de conveniência.

Uma tentativa de furto a um caixa eletrônico em uma loja de conveniência no Texas não saiu como o planejado para dois criminosos durante o feriado de Natal. A dupla tentou arrancar o terminal bancário utilizando um SUV, que também era fruto de roubo, mas o plano falhou na etapa final.

O Fracasso da Fuga

De acordo com informações da emissora CBS, a força da manobra não foi suficiente para manter o equipamento seguro ao veículo. Durante a tentativa de fuga, o caixa eletrônico se soltou do SUV e acabou sendo abandonado no meio da estrada.

Os suspeitos foram descritos com as seguintes características:

Estavam vestidos inteiramente de preto ;

; Utilizavam luvas na cor laranja.

Investigação em Curso

Apesar do erro na execução do crime, os homens conseguiram escapar e continuam foragidos. A polícia local agora trabalha para identificar os autores e investiga se este episódio possui ligação com uma série de roubos semelhantes que foram registrados na região recentemente.