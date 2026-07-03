Vídeo: Carreta arrasta carro com idosa por vários metros na Via Dutra, em São Paulo

Uma idosa de 83 anos viveu momentos de desespero após o carro que dirigia ser arrastado por uma carreta na Rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos, no interior de São Paulo.

Segundo informações, o veículo permaneceu sendo arrastado por vários metros até que o motorista da carreta percebesse a situação e conseguisse parar.

Após o acidente, a motorista contou que se agarrou à fé durante todo o momento de tensão, acreditando que sairia com vida.

Apesar do impacto e do susto, as circunstâncias do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades competentes.

O caso foi registrado e as imagens da ocorrência passaram a circular nas redes sociais.

Reprodução/Redes Sociais