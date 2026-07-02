Vídeo: Uma estudante de medicina foi presa após invadir com o carro a residência de um idoso em Porto Velho, e deixá-lo gravemente ferido.

Segundo as investigações, a suspeita havia se envolvido em uma discussão com vizinhos e alegava ser constantemente chamada de “louca”. De acordo com seu relato, o idoso e a esposa estariam entre as pessoas que faziam essas provocações.

Ainda conforme a apuração, durante o desentendimento ela teria ameaçado destruir o portão da residência e atropelar os moradores. Pouco tempo depois, acelerou o veículo, rompeu o portão da casa e atingiu o idoso. As informações apontam que ela ainda tentou avançar novamente com o carro, mas foi impedida por um veículo que estava na garagem.

Após o ataque, a estudante fugiu do local, mesmo com o automóvel bastante danificado. Ela foi localizada posteriormente pelas forças de segurança e presa.