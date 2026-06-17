Vídeo: Com “corredor polonês” e evolução física, Neymar é reintegrado ao grupo na Copa

Camisa 10 treina com bola pela primeira vez, mas comissão técnica mantém cautela e veta atacante contra o Haiti.

O Brasil realizou, na tarde desta quarta-feira, em Nova Jersey, o seu penúltimo treinamento antes do confronto decisivo contra o Haiti, válido pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo. Sob o comando do técnico Carlo Ancelotti, a atividade contou com uma grande notícia: o retorno de Neymar aos trabalhos com o restante do elenco.

Afastado dos gramados há exatamente um mês devido a uma lesão na panturrilha direita — sofrida quando ainda atuava pelo Santos —, o camisa 10 participou do aquecimento junto com os companheiros. Celebrado pelo grupo, ele foi aplaudido e passou por um descontraído “batismo” em um corredor polonês. Esbanjando bom humor, Neymar ainda brincou com os repórteres na entrada do gramado: “Estavam com saudade de mim?”.

Apesar do avanço, a comissão técnica mantém os pés no chão. Após os 10 minutos iniciais, o craque seguiu para a transição física individualizada, realizando exercícios mais complexos com trocas de direção e frenagens. O atacante está fora da partida contra o Haiti, pois a prioridade do departamento médico é recuperar seu ritmo de jogo e condicionamento cardiovascular sem queimar etapas.

Ancelotti esboça formação superofensiva no 4-2-4

A imprensa teve acesso a apenas 15 minutos da atividade, tempo suficiente para Carlo Ancelotti indicar o desenho tático que pretende utilizar. O treinador surpreendeu ao esboçar uma linha de frente extremamente agressiva, escalando a Seleção em um 4-2-4.

Sem contar com os goleiros na parte aberta à mídia, o time de linha foi posicionado com:

Danilo (depois Éderson), Marquinhos, Léo Pereira e Douglas Santos; Fabinho e Bruno Guimarães; Martinelli, Vini Jr., Igor Thiago e Luiz Henrique.

Com uma dupla de volantes consistentes e quatro atacantes de muita velocidade e imposição física, Ancelotti busca furar o bloqueio da equipe caribenha e garantir a primeira vitória brasileira na competição.

Situação no Grupo C e Próximo Compromisso

Atualmente, o Brasil ocupa a segunda colocação do Grupo C ao lado de Marrocos, ambos com um ponto somado na rodada de estreia.

A Seleção Brasileira volta a campo nesta sexta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), para enfrentar o Haiti no estádio de Filadélfia. Um triunfo é fundamental para deixar a equipe em situação confortável na briga pela classificação para as oitavas de final.

Foto: Caean Couto/Reuters