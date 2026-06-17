Vídeo: Mimo de grife! Simone Mendes presenteia Simaria com sandália de luxo de R$ 7 mil

Aniversariante se chocou ao abrir a famosa sacola da Hermès e disparou: “Tem que respeitar a irmãzinha”.

O aniversário de Simaria continuou rendendo momentos marcantes nas redes sociais. Para celebrar a chegada dos 44 anos da irmã nesta terça-feira (16), Simone Mendes (42) resolveu caprichar no presente e surpreendeu a aniversariante com um mimo para lá de luxuoso: uma sandália da renomada grife francesa Hermès, avaliada em mais de R$ 7 mil.

Nos Stories do Instagram, Simaria fez questão de compartilhar o momento em que recebeu a famosa sacola laranja da marca e não escondeu o choque com a generosidade da irmã.

“Gente do céu, eu não estou acreditando, não. Que moral é essa que eu estou… É a minha moral de dia de aniversário. É, tem que respeitar a irmãzinha. Essa minha irmã é demais, cara. Vocês queriam ter uma dessas e não têm”, brincou a cantora, esbanjando bom humor.

Como estava ocupada terminando de se maquiar para a sua festa intimista, Simaria pediu para que a própria Simone abrisse a caixa. Ao ver o calçado, a aniversariante se derreteu: “Gente, que coisa chique, meu Deus. Nossa, gente. Ai, que linda. Chegou chiquérrimo”.

Noite de celebração e chuva de elogios

Mais tarde, já completamente pronta, a “Coleguinha” publicou o resultado de sua superprodução para a noite de festa e aproveitou para agradecer pelo novo ciclo que se inicia.

“Noite de celebrar! Muito feliz e grata pela vida e por tudo o que está por vir!”, escreveu ela na legenda da publicação.

Imediatamente, o post foi inundado de curtidas e felicitações de fãs e de várias celebridades brasileiras. Claudia Leitte elogiou: “Muito linda!”. A cantora Manu Bahtidão também deixou seu carinho: “Feliz vida, Musa Master”. Outros nomes como Rosiane Pinheiro e a influenciadora Lia Mendonça fizeram questão de desejar as melhores energias para a artista nesse novo ano de vida.