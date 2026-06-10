quinta-feira, junho 11, 2026
Desde 1876
Texto aqui...
HomeENTRETENIMENTO
ENTRETENIMENTO

Vídeo: Com tacacá na cuia e camisas de Remo e Paysandu, Alok anuncia chegada a Belém e agita a web

O DJ se apresenta nesta sexta-feira (12) no Parárraiá e movimentou o Instagram ao celebrar sua forte conexão com o Pará.

Faltam pouquíssimos dias para Belém tremer com o som de um dos maiores DJs do mundo. Alok sobe ao palco do Parárraiá nesta sexta-feira (12), em pleno Dia dos Namorados, e já começou a aquecer os motores e o coração dos paraenses. Nesta quarta-feira (10), o artista levou o público à loucura ao publicar um carrossel de fotos no Instagram celebrando sua conexão com o estado e anunciando: “I’m back, Belém” (“Estou de volta, Belém”).

Os registros mostram que o DJ mergulhou de cabeça na cultura paraense. Alok apareceu aproveitando as paisagens da exuberante Ilha do Combu, posando com as camisas do Clube do Remo e do Paysandu Sport Club — agradando as duas maiores torcidas do estado — e, claro, experimentando uma tradicional e singela cuia de tacacá.

Recordações de um show histórico no Mangueirão

Além de vivenciar o presente da capital, Alok usou a publicação para relembrar sua última e histórica passagem por Belém. O artista revisitou imagens do espetáculo audiovisual épico realizado no Estádio do Mangueirão, que reuniu cerca de 250 mil pessoas e deu o pontapé inicial na contagem regressiva para a COP30.

WEB-BANNERS-POSTÃO_BANNER-BiLLBOARD-300X100
Artigo anterior
Desmonte da ANM ameaça mineração brasileira e acende alerta em Parauapebas

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,319FansLike
3,536FollowersFollow
22,800SubscribersSubscribe
banner liquida avistao - 320x320
sos-mulher-320x320

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@grupomarajoara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 3111

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315