Vídeo: Com tacacá na cuia e camisas de Remo e Paysandu, Alok anuncia chegada a Belém e agita a web

O DJ se apresenta nesta sexta-feira (12) no Parárraiá e movimentou o Instagram ao celebrar sua forte conexão com o Pará.

Faltam pouquíssimos dias para Belém tremer com o som de um dos maiores DJs do mundo. Alok sobe ao palco do Parárraiá nesta sexta-feira (12), em pleno Dia dos Namorados, e já começou a aquecer os motores e o coração dos paraenses. Nesta quarta-feira (10), o artista levou o público à loucura ao publicar um carrossel de fotos no Instagram celebrando sua conexão com o estado e anunciando: “I’m back, Belém” (“Estou de volta, Belém”).

Os registros mostram que o DJ mergulhou de cabeça na cultura paraense. Alok apareceu aproveitando as paisagens da exuberante Ilha do Combu, posando com as camisas do Clube do Remo e do Paysandu Sport Club — agradando as duas maiores torcidas do estado — e, claro, experimentando uma tradicional e singela cuia de tacacá.

Recordações de um show histórico no Mangueirão

Além de vivenciar o presente da capital, Alok usou a publicação para relembrar sua última e histórica passagem por Belém. O artista revisitou imagens do espetáculo audiovisual épico realizado no Estádio do Mangueirão, que reuniu cerca de 250 mil pessoas e deu o pontapé inicial na contagem regressiva para a COP30.