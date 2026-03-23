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Vídeo: Resgate de cachorro vira símbolo de solidariedade e ganha homenagem com estátua após 10 anos

Um ato de coragem e união protagonizado por um grupo de jovens se transformou em símbolo de solidariedade e será eternizado com uma homenagem pública.

Há dez anos, os rapazes formaram uma corrente humana para resgatar um cachorro que havia caído em um reservatório, em uma ação que mobilizou a comunidade e chamou atenção pela demonstração de empatia e trabalho em equipe.

Agora, uma década após o ocorrido, o prefeito da cidade decidiu erguer uma estátua no local do resgate, como forma de reconhecer e imortalizar o gesto.

A homenagem celebra não apenas o salvamento do animal, mas também os valores de solidariedade e cooperação, servindo de exemplo para as futuras gerações.

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