Vídeo: Homem é encontrado morto nas proximidades do terminal rodoviário de Belém

Um homem foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira (10), nas proximidades do terminal rodoviário de Belém, no bairro de São Brás.

A ocorrência foi registrada entre as avenidas Cipriano Santos e Roso Danin, área de grande circulação na capital paraense.

Até o momento, não há informações sobre a identidade da vítima nem sobre as circunstâncias da morte.

Equipes de segurança foram acionadas para atender a ocorrência, e o caso deve ser investigado pelas autoridades competentes.