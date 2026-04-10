Vídeo: Mulher furta tablet com criança no colo em loja de Santarém

Um caso de furto chamou atenção na tarde de quinta-feira (9), em uma loja de variedades localizada no bairro Jaderlândia, em Santarém.

De acordo com informações, a mulher entrou no estabelecimento se passando por cliente e solicitou um tablet. Em seguida, teria pedido para mostrar o produto ao marido que aguardava na porta da loja, momento em que fugiu levando o eletrônico.

Durante toda a ação, a suspeita estava com uma criança no colo, o que chamou ainda mais atenção para o caso.

O crime deve ser registrado na Delegacia de Polícia Civil. Os responsáveis pela loja pedem apoio da população para identificar o casal suspeito, com o objetivo de recuperar o aparelho furtado.