Vídeo: Homem é preso em flagrante por furto no Parque Linear da Nova Tamandaré, em Belém

Um homem foi preso em flagrante na tarde de quarta-feira (22), suspeito de furtar materiais de um quiosque e fiação elétrica no Parque Linear da Nova Tamandaré, em Belém.

De acordo com informações preliminares, o suspeito foi flagrado durante a ação e detido no local.

O caso será apurado pelas autoridades competentes, e o homem deve responder pelos crimes relacionados ao furto e dano ao patrimônio público.