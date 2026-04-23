Ejud-8 celebra Jubileu de Prata com seminário internacional sobre Direito do Trabalho

Evento marca os 25 anos da Escola Judicial do TRT da 8ª Região com palestras, debates e participação de juristas renomados

É hoje! A Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (Ejud-8) celebra seu Jubileu de Prata com uma programação especial que reúne importantes nomes do cenário jurídico nacional e internacional. O Seminário Internacional do Jubileu de Prata da Ejud-8 acontece hoje e amanhã, 23 e 24 de abril, e marcará os 25 anos de atuação da instituição na formação e aperfeiçoamento de magistrados e servidores, além de sua contribuição para o fortalecimento do Direito do Trabalho na região Norte do país.

A programação inclui palestras e painéis temáticos que abordarão desafios contemporâneos da Justiça do Trabalho, inovação no Judiciário e perspectivas futuras da área. Entre os participantes estarão o Procurador-Chefe do Ministério Público do Trabalho no Pará e Amapá, Hideraldo Luiz de Sousa Machado; o ministro Augusto César Leite de Carvalho (TST); o professor da PUC/São Paulo), Antonio Carlos Aguiar; e o presidente da Academia Ibero-Americana de Direito do Trabalho, Francisco Tapia Guerrero, que falará sobre a proteção ao trabalhador na perspectiva dos direitos humanos.

O painel de abertura: “Novo Direito do Trabalho: subordinação e novas possibilidades” terá a participação de Antonio Carlos Aguiar, Advogado e Professor da PUC/SP; Tereza Aparecida Asta Gemignani, desembargadora do TRT-15 e Sandro Nahmias Melo, Juiz do TRT-11. O painel será coordenado por Fernando de Jesus de Castro Lobato Junior, Juiz do TRT-8

O ministro César Augusto Leite fará a conferência de encerramento do seminário: “Análise Econômica do Direito do Trabalho”, cuja mesa será presidida pela desembargadora Sulamir Palmeira Monassa de Almeida, presidente do TRT-8.

O evento vai ocorrer no auditório Aloysio da Costa Chaves, no edifício-sede do TRT-8, em Belém. Confira a programação aqui.

Serviço:

Evento: Jubileu de Prata da Escola Judicial do TRT da 8ª Região (EJUD8)

Data: 23/04

Horário: das 14h às 17h30

Data 24/04

Horário: Das 9h às 12h30

Local: auditório Aloysio da Costa Chaves/ edifício-sede do TRT-8 em Belém

Público-alvo: Magistrados, servidores, operadores do Direito e convidados

Por Marta Brasil/Imagem: Divulgação