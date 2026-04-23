quinta-feira, abril 23, 2026
Desde 1876
Texto aqui...
HomePOLÍTICA
POLÍTICA

Ejud-8 celebra Jubileu de Prata com seminário internacional sobre Direito do Trabalho

Evento marca os 25 anos da Escola Judicial do TRT da 8ª Região com palestras, debates e participação de juristas renomados

É hoje! A Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (Ejud-8) celebra seu Jubileu de Prata com uma programação especial que reúne importantes nomes do cenário jurídico nacional e internacional. O Seminário Internacional do Jubileu de Prata da Ejud-8 acontece hoje e amanhã, 23 e 24 de abril, e marcará os 25 anos de atuação da instituição na formação e aperfeiçoamento de magistrados e servidores, além de sua contribuição para o fortalecimento do Direito do Trabalho na região Norte do país.

A programação inclui palestras e painéis temáticos que abordarão desafios contemporâneos da Justiça do Trabalho, inovação no Judiciário e perspectivas futuras da área. Entre os participantes estarão o Procurador-Chefe do Ministério Público do Trabalho no Pará e Amapá, Hideraldo Luiz de Sousa Machado; o ministro Augusto César Leite de Carvalho (TST); o professor da PUC/São Paulo), Antonio Carlos Aguiar; e o presidente da Academia Ibero-Americana de Direito do Trabalho, Francisco Tapia Guerrero, que falará sobre a proteção ao trabalhador na perspectiva dos direitos humanos.

O painel de abertura: “Novo Direito do Trabalho: subordinação e novas possibilidades” terá a participação de Antonio Carlos Aguiar, Advogado e Professor da PUC/SP; Tereza Aparecida Asta Gemignani, desembargadora do TRT-15 e Sandro Nahmias Melo, Juiz do TRT-11. O painel será coordenado por Fernando de Jesus de Castro Lobato Junior, Juiz do TRT-8

O ministro César Augusto Leite fará a conferência de encerramento do seminário: “Análise Econômica do Direito do Trabalho”, cuja mesa será presidida pela desembargadora Sulamir Palmeira Monassa de Almeida, presidente do TRT-8.

O evento vai ocorrer no auditório Aloysio da Costa Chaves, no edifício-sede do TRT-8, em Belém. Confira a programação aqui.

Serviço:

Evento: Jubileu de Prata da Escola Judicial do TRT da 8ª Região (EJUD8)

Data: 23/04

Horário: das 14h às 17h30

Data 24/04

Horário: Das 9h às 12h30

Local: auditório Aloysio da Costa Chaves/ edifício-sede do TRT-8 em Belém

Público-alvo: Magistrados, servidores, operadores do Direito e convidados

Por Marta Brasil/Imagem: Divulgação

banner-pmb-300x100px
Artigo anterior
Vídeo: Homem é preso em flagrante por furto no Parque Linear da Nova Tamandaré, em Belém
Próximo artigo
Vídeo: Justiça concede habeas corpus e reduz prazo de medidas na Operação Narcofluxo

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,319FansLike
3,537FollowersFollow
22,900SubscribersSubscribe
banner liquida avistao - 320x320
WebBanner_AnitaGerosa_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@grupomarajoara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 3111

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315