Vídeo: O encontro das rainhas; Xuxa e Ana Paula Renault protagonizam momento emocionante que irá ao ‘Fantástico’

O que era admiração à distância virou um abraço real e carregado de significado. Nesta quinta-feira (23), Xuxa Meneghel e a campeã do BBB 26, Ana Paula Renault, se encontraram em um momento que promete comover o Brasil. O registro desse encontro será exibido com exclusividade no próximo domingo, no Fantástico.

A Conexão que nasceu no Confinamento

Para quem acompanhou o BBB 26, a cena de Ana Paula Renault emocionada ao falar de Xuxa não é novidade. Dentro da casa, a campeã relembrou um comentário marcante da “Rainha dos Baixinhos” que serviu como guia para sua própria vida.

Ana Paula compartilhou com os colegas de reality que nunca esqueceu uma história contada por Xuxa sobre o luto. Na ocasião, a apresentadora revelou como seguiu trabalhando mesmo diante da perda de um ente querido, transformando a dor em força para cumprir seus compromissos com o público. Esse relato foi fundamental para Ana Paula entender a importância da resiliência em momentos de perda.

Domingo no ‘Show da Vida’

O abraço entre as duas não foi apenas um encontro de celebridades, mas o fechamento de um ciclo para Ana Paula, que agora pôde dizer pessoalmente o impacto que as palavras de Xuxa tiveram em sua trajetória.

Além das imagens emocionantes do encontro, o público poderá conferir uma entrevista especial conduzida por Renata Capucci. A jornalista mergulhou nos detalhes dessa conexão e conversou com ambas sobre carreira, superação e a força da mulher na mídia brasileira.