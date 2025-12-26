sexta-feira, dezembro 26, 2025
Vídeo: Incêndio atinge oito casas no bairro do Marco e deixa famílias desamparadas

Chamas atingiram a Passagem Acatauassú nesta sexta-feira (26); Corpo de Bombeiros atuou no combate ao fogo.

Um incêndio de grandes proporções atingiu cerca de oito casas na Passagem Acatauassú, localizada no bairro do Marco, em Belém, nesta sexta-feira (26). Segundo o relato de moradores, as chamas tiveram início ainda durante a madrugada, surpreendendo a vizinhança que agiu rápido para acionar o socorro.

Atuação das autoridades

O Corpo de Bombeiros foi deslocado para a área e trabalhou no combate direto ao fogo. Segundo a tenente Adrielle, da corporação, a atuação dos agentes foi fundamental para conter as chamas e evitar que o incêndio se alastrasse para ainda mais residências na localidade.

Além dos bombeiros, uma equipe da Equatorial Pará compareceu ao local para realizar reparos e análise na rede elétrica, uma vez que a fiação da passagem foi severamente impactada pelo calor e pelas chamas.

Perdas materiais e investigação

Embora o susto tenha sido grande, todas as famílias conseguiram abandonar suas casas a tempo e não houve registro de feridos. O balanço inicial aponta apenas perdas materiais para os residentes.

As causas que deram origem ao fogo ainda são desconhecidas e deverão ser apontadas após a conclusão dos trabalhos de perícia e investigação pelos órgãos competentes.

