Vídeo: Dean Huijsen gera questionamento ao publicar vídeo “lutando” com tigre em tempo livre

O jovem zagueiro aproveitou o período de folga para interagir com o animal silvestre, despertando reações diversas nas redes sociais.

O defensor Dean Huijsen atraiu a atenção dos internautas ao compartilhar um momento inusitado de suas férias. Em um vídeo que circula nas redes sociais, o jogador aparece aproveitando seu tempo livre de uma forma nada convencional: simulando uma luta com um tigre.

A interação com o felino de grande porte rapidamente viralizou, dividindo opiniões entre os que se impressionaram com a coragem do atleta e aqueles que questionaram a segurança da atividade e o bem-estar do animal.

Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre o local onde o vídeo foi gravado ou se a interação fazia parte de um programa de conservação animal.

Dean Huijsen atua pelo Real Madrid; o clube espanhol anunciou sua contratação em maio de 2025, vindo do Bournemouth, com contrato até 2030, após se destacar na Premier League e na Seleção Espanhola.