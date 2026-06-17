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Vídeo: Incêndio em apartamento assusta moradores de condomínio em Icoaraci, em Belém

Um incêndio foi registrado nesta quarta-feira (17) em um apartamento localizado em um condomínio na Segunda Rua, no distrito de Icoaraci, em Belém.

Imagens enviadas à imprensa mostram uma grande quantidade de fumaça saindo do imóvel, chamando a atenção de moradores da região e provocando preocupação entre os condôminos.

Até o momento, não há informações oficiais sobre as causas do incêndio, a existência de feridos ou a extensão dos danos causados pelas chamas.

O caso segue em acompanhamento, e novas informações poderão ser divulgadas pelas autoridades e equipes responsáveis pelo atendimento da ocorrência.

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