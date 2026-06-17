Vídeo: Controle corporal de outro mundo; Ginastas quebram a internet com desafio de Toy Story

Graças ao equilíbrio e elasticidade, atletas assumem posições inacreditáveis e ficam completamente imóveis em vídeo.

Quem nunca se pegou imaginando se os brinquedos ganham vida quando saímos do quarto? Um grupo de ginastas resolveu levar essa clássica fantasia da infância para a realidade e o resultado simplesmente quebrou a internet. Elas viralizaram nas redes sociais ao recriarem uma das cenas mais icônicas da animação Toy Story.

No vídeo que está rodando o mundo, as atletas simulam ser os brinquedos de Andy. Sempre que alguém “entra no quarto”, elas precisam congelar imediatamente, reproduzindo com perfeição o comportamento clássico de Woody, Buzz Lightyear e toda a turma da franquia sempre que um humano se aproxima.

Flexibilidade de outro planeta

O que era para ser apenas uma brincadeira divertida acabou se transformando em um verdadeiro show de atletismo. Graças à flexibilidade extrema, ao equilíbrio impecável e ao controle corporal absurdo que a ginástica exige, as atletas conseguem congelar em posições inusitadas e desafiadoras, permanecendo completamente imóveis por vários segundos.

O nível de dificuldade do “congelamento” tornou o desafio ainda mais impressionante e hipnotizante de assistir.

Sucesso absoluto na web

A publicação rapidamente escalou os algoritmos e conquistou milhões de visualizações em pouquíssimo tempo. Nos comentários, os internautas não pouparam elogios à criatividade e à técnica das atletas, dividindo-se entre a diversão e o choque com a elasticidade das meninas.

“Parece que a cena saiu diretamente de um filme em live-action de Toy Story”, comentou um seguidor. Pelo visto, a “operação brinquedo” foi um sucesso absoluto!