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Vídeo: Em Miami para jogo do Brasil, influenciadora Mari Menezes beija torcedor escocês e vídeo viraliza

“A resenha já começou”, brincou a criadora de conteúdo nas redes sociais; registro ainda mostra Mari se esquivando de outra investida.

A influenciadora digital Mari Menezes movimentou as redes sociais logo após desembarcar em Miami para acompanhar de perto a partida da Seleção Brasileira. Conhecida por seu carisma, ela compartilhou um vídeo que rapidamente viralizou, mostrando que a “resenha” americana começou em altíssima voltagem.

Nas imagens, Mari aparece curtindo a noite com torcedores estrangeiros e chega a beijar um torcedor escocês em meio à festa. Logo em seguida, o registro mostra o momento em que uma mulher também tenta beijar a influenciadora, que, de forma descontraída, esquiva-se e e a mulher acaba beijando seu rosto .

Na legenda da publicação que agitou o Instagram e o TikTok, Mari brincou com o início agitado da viagem:

“Cheguei em Miami e a resenha já começou com os escoceses! AMANHÃ É DIAAAA”, escreveu, mostrando empolgação para a torcida pelo Brasil.

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