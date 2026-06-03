Vídeo: Jojo Todynho afirma sempre ter sido de direita e questiona estereótipo; “só porque canto funk?”

No podcast Nossa Vez, a cantora negou que seu posicionamento tenha mudado após a bariátrica ou a faculdade e relembrou criação em meio militar.

Jojo Todynho aproveitou sua participação no podcast Nossa Vez para esclarecer pontos sobre sua visão política e rebater suposições do público. A cantora afirmou categoricamente que nunca escondeu seu posicionamento e que sua inclinação política não é uma novidade recente.

“As pessoas acham que eu virei de direita depois que fiz bariátrica e entrei para a faculdade. Mas eu sempre fui”, declarou Jojo, desmistificando a ideia de que sua postura teria mudado com suas recentes transformações de vida.

Raízes e Valores

Para justificar sua visão de mundo, Jojo explicou que sua formação ocorreu em um ambiente muito específico:

Influência Militar: A cantora revelou que cresceu em um meio ligado aos militares.

A cantora revelou que cresceu em um meio ligado aos militares. Círculo Social: Ela destacou que tanto seus familiares quanto seus amigos próximos compartilham valores semelhantes aos dela.

Ela destacou que tanto seus familiares quanto seus amigos próximos compartilham valores semelhantes aos dela. Consistência: Segundo Jojo, seu posicionamento político sempre foi o mesmo ao longo dos anos, sem sofrer alterações.

Funk e Estereótipos

A artista também aproveitou o espaço para questionar estereótipos que ligam o gênero musical à política. Jojo desafiou a associação direta entre ser funkeira e ter uma visão progressista ou de esquerda.

“Eu nunca tive um discurso que desse a entender que eu era esquerdista. Só porque canto funk?”, indagou a cantora, reforçando que sua carreira artística é independente de suas convicções ideológicas pessoais.