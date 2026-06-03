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ENTRETENIMENTO

Vídeo: Jojo Todynho afirma sempre ter sido de direita e questiona estereótipo; “só porque canto funk?”

No podcast Nossa Vez, a cantora negou que seu posicionamento tenha mudado após a bariátrica ou a faculdade e relembrou criação em meio militar.

Jojo Todynho aproveitou sua participação no podcast Nossa Vez para esclarecer pontos sobre sua visão política e rebater suposições do público. A cantora afirmou categoricamente que nunca escondeu seu posicionamento e que sua inclinação política não é uma novidade recente.

“As pessoas acham que eu virei de direita depois que fiz bariátrica e entrei para a faculdade. Mas eu sempre fui”, declarou Jojo, desmistificando a ideia de que sua postura teria mudado com suas recentes transformações de vida.

Raízes e Valores

Para justificar sua visão de mundo, Jojo explicou que sua formação ocorreu em um ambiente muito específico:

  • Influência Militar: A cantora revelou que cresceu em um meio ligado aos militares.
  • Círculo Social: Ela destacou que tanto seus familiares quanto seus amigos próximos compartilham valores semelhantes aos dela.
  • Consistência: Segundo Jojo, seu posicionamento político sempre foi o mesmo ao longo dos anos, sem sofrer alterações.

Funk e Estereótipos

A artista também aproveitou o espaço para questionar estereótipos que ligam o gênero musical à política. Jojo desafiou a associação direta entre ser funkeira e ter uma visão progressista ou de esquerda.

“Eu nunca tive um discurso que desse a entender que eu era esquerdista. Só porque canto funk?”, indagou a cantora, reforçando que sua carreira artística é independente de suas convicções ideológicas pessoais.

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