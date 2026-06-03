Vídeo: Saúde feminina sem tabu; Ana Castela rebate críticas após falar sobre uso de DIU

A “Boiadeira” defendeu a naturalidade do assunto e cobrou maior união: “Uma mulher não pode perguntar para outras mulheres sobre isso?”.

A cantora Ana Castela, conhecida carinhosamente como a “Boiadeira”, não se calou diante das críticas que recebeu após compartilhar um detalhe pessoal de sua saúde com os seguidores. Após publicar um vídeo relatando sua experiência ao colocar um DIU (dispositivo intrauterino), a artista viu seu nome envolvido em um debate sobre o que deve ou não ser compartilhado publicamente.

O conteúdo, que foi republicado por diversas páginas de fãs, gerou reações negativas de alguns internautas que consideraram o assunto “desnecessário”. Ao ler os comentários que questionavam a exposição de um método contraceptivo, Ana Castela decidiu se manifestar diretamente e defender o diálogo entre mulheres.

“Algumas mulheres falando: ‘Que desnecessário falar disso’. Se eu não falo sobre isso, outra pessoa vai falar. O que tem de mais isso? Uma mulher não pode perguntar pra outras mulheres sobre DIU?”, questionou a cantora.

Com o desabafo, Ana Castela reforça a importância de normalizar conversas sobre saúde feminina e métodos contraceptivos, tratando o tema com a naturalidade que ele exige e incentivando a troca de informações e experiências entre o seu público.