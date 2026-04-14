Vídeo: Motociclista se envolve em acidente na avenida Augusto Montenegro, em Belém

Um acidente envolvendo um motociclista foi registrado na tarde desta terça-feira (14) na avenida Augusto Montenegro, em Belém.

Até o momento, não há informações detalhadas sobre as circunstâncias do ocorrido nem sobre o estado de saúde da vítima.

O caso pode ter causado impactos no trânsito da região, exigindo atenção redobrada de quem trafega pelo local.