terça-feira, abril 14, 2026
Desde 1876
Texto aqui...
HomeSEGURANÇA
SEGURANÇA

Vídeo: Motociclista se envolve em acidente na avenida Augusto Montenegro, em Belém

Um acidente envolvendo um motociclista foi registrado na tarde desta terça-feira (14) na avenida Augusto Montenegro, em Belém.

Até o momento, não há informações detalhadas sobre as circunstâncias do ocorrido nem sobre o estado de saúde da vítima.

O caso pode ter causado impactos no trânsito da região, exigindo atenção redobrada de quem trafega pelo local.

banner-pmb-300x100px
Artigo anterior
Vídeo: Criminosos rendem vigilantes e roubam armas no Hemopa, em Belém
Próximo artigo
EBC e MEC iniciam articulação para Copa do Mundo Feminina 2027

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,319FansLike
3,537FollowersFollow
22,900SubscribersSubscribe
banner liquida avistao - 320x320
320x320

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@grupomarajoara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 3111

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315