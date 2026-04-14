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Vídeo: Criminosos rendem vigilantes e roubam armas no Hemopa, em Belém

Um roubo de arma de fogo foi registrado no Hemopa, em Belém, após vigilantes serem rendidos por criminosos armados.

De acordo com o relatório da ocorrência, a guarnição foi acionada pelo Centro Integrado de Operações (CIOP) e se deslocou até o local para averiguar a situação.

Os vigilantes relataram que, por volta das 12h30, foram surpreendidos por um casal armado com duas pistolas. Durante a ação, eles foram rendidos e tiveram seus armamentos levados.

Foram subtraídos dois revólveres calibre 38, cada um com seis munições, além de uma arma de choque do tipo Spark.

Segundo as vítimas, não foi possível identificar como os suspeitos fugiram do local. A polícia realizou levantamentos em estabelecimentos próximos em busca de imagens que pudessem ajudar na identificação dos envolvidos, mas até o momento não houve sucesso.

O caso segue sob investigação.

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