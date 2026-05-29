Vídeo: Motorista de ônibus é preso durante operação da Polícia Civil em São Gonçalo

Um motorista de ônibus foi preso durante uma operação realizada pela Polícia Civil em São Gonçalo.

Segundo as informações divulgadas, a ação policial teve como alvo integrantes ligados ao Comando Vermelho.

A operação mobilizou equipes das forças de segurança na região e integra ações de combate ao crime organizado.

Até o momento, não foram divulgados detalhes adicionais sobre as circunstâncias da prisão, o suposto envolvimento do motorista ou o balanço completo da operação.