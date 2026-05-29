Confronto entre torcidas de Paysandu e Remo termina com atropelamento e duas mortes em Belém

Um confronto entre torcidas organizadas de Paysandu Sport Club e Clube do Remo terminou em tragédia na madrugada desta sexta-feira (29), na Avenida Augusto Montenegro, em frente ao Conjunto Jardim Sevilha, em Belém.

Segundo a Polícia Militar, durante o tumulto e as agressões entre os grupos, um veículo VW Gol branco teria avançado contra várias pessoas, provocando o atropelamento de sete vítimas.

De acordo com relatos de testemunhas, o automóvel era conduzido por um homem identificado como Pablo Henrique Farias da Silva, de 20 anos.

Entre as vítimas estão Jhonata Mateus Maciel Chaves, Davi, Elder Martins Santos, Elielton Batista da Silva, Rian Silva Cunha, motociclista de aplicativo, a passageira Renata Alexandra Fitel Lima e Luan Garcia Batista.

Elder Martins Santos e Luan Garcia Batista não resistiram aos ferimentos e morreram.

Após o atropelamento, equipes do 24º Batalhão da Polícia Militar, com apoio da ROTAM, atuaram para conter um novo princípio de confronto entre torcedores e dispersar os envolvidos.

As demais vítimas receberam atendimento médico e foram encaminhadas para unidades de saúde.