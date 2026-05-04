Vídeo: Polícia investiga caso após restos humanos serem encontrados dentro de crocodilo na África do Sul

Um caso inusitado e impactante está sendo investigado pelas autoridades na África do Sul, após restos humanos serem encontrados dentro de um crocodilo.

Segundo informações da polícia local, o animal foi localizado com o auxílio de drones, após suspeitas de que poderia estar envolvido no desaparecimento do empresário Gabriel Batista, de 59 anos. O crocodilo foi abatido e transportado por helicóptero para análise.

Ao ser examinado, foram encontrados restos humanos e objetos pessoais, incluindo um anel que pode pertencer à vítima. Outros itens também foram localizados, o que levanta a hipótese de possíveis outras vítimas.

De acordo com as investigações, o empresário teria sido arrastado por uma forte correnteza ao tentar atravessar uma ponte alagada durante um período de enchentes. Ele e o veículo foram levados pela água, sendo posteriormente arrastado para uma área onde há presença de crocodilos.

As autoridades ainda apuram as circunstâncias do caso e não descartam a possibilidade de que o corpo tenha sido parcialmente levado por outros animais.