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Vídeo: Mãe é presa após incêndio que matou três filhos em Serrinha, na Bahia

Uma mulher foi presa em flagrante após um incêndio que resultou na morte de três crianças no município de Serrinha, a cerca de 190 quilômetros de Salvador.

De acordo com a Polícia Civil, a mãe teria saído para uma festa na noite de sábado (2), deixando os filhos sozinhos em casa. O incêndio teve início na manhã de domingo (3), antes de seu retorno.

As investigações apontam que o fogo pode ter começado após uma das crianças atear fogo em um colchão enquanto brincava com um isqueiro dentro da residência.

As vítimas foram identificadas como Jeremias de Jesus Borges, de 6 anos, Samuel Nascimento de Almeida, de 4, e Ismael Nascimento de Jesus Borges, de 11 meses.

Uma menina de 7 anos conseguiu sair do imóvel e pedir socorro, sendo encaminhada a uma unidade de saúde com ferimentos leves.

A tragédia gerou forte comoção na cidade. Em nota, a prefeitura de Serrinha lamentou o ocorrido e decretou luto oficial de três dias.

O caso segue sob investigação das autoridades competentes.

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