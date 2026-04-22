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Ao vivo | Bahia x Remo| Copa do Brasil| 22.04.26

A noite desta quarta-feira (22) será de decisão e muita expectativa para os torcedores. Esporte Clube Bahia e Clube do Remo se enfrentam às 19h, na Arena Fonte Nova, em mais um capítulo da Copa do Brasil.

O confronto coloca frente a frente duas equipes de tradição no futebol brasileiro, cada uma com sua própria história marcante dentro do torneio.

Bahia: tradição e campanhas consistentes

O Bahia é um velho conhecido da Copa do Brasil. Campeão em 1959 da Taça Brasil (precursora do Brasileirão), o Tricolor de Aço costuma fazer campanhas sólidas na competição nacional. Ao longo dos anos, o clube baiano já chegou a fases avançadas, mostrando força principalmente quando joga em casa, onde conta com o apoio da sua apaixonada torcida na Fonte Nova.

Remo: raça e história na competição

Do outro lado, o Remo carrega a força do futebol paraense e o peso de uma torcida extremamente fiel. O Leão Azul já protagonizou momentos importantes na Copa do Brasil, inclusive eliminando equipes consideradas favoritas. Conhecido pela sua raça em campo, o clube paraense aposta na superação para buscar um resultado positivo fora de casa.

Expectativa de grande jogo

O duelo promete ser equilibrado: de um lado, a técnica e organização do Bahia; do outro, a entrega e a tradição do Remo em jogos decisivos. A Copa do Brasil, conhecida por suas surpresas, pode reservar mais um capítulo emocionante nesta partida.

Os torcedores poderão acompanhar todos os lances dessa partida decisiva com transmissão ao vivo pela:

📻 Metropolitana FM 100.5
📺 TV Marajoara 50.1

Prepare-se para viver cada emoção desse grande confronto!

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