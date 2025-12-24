Vídeo: Raphinha promove o evento “Gol de Amor” e leva solidariedade à Vila Maria da Conceição

O atacante do Barcelona, Raphinha, aproveitou a segunda-feira (22) para realizar uma ação social no Morro da Vila Maria da Conceição, no bairro Partenon, em Porto Alegre. Ao lado de sua esposa, Natália Rodrigues Belloli, o jogador organizou o projeto “Gol de Amor”, que beneficiou centenas de famílias locais com a distribuição de cestas básicas e presentes.

O evento, marcado pelo espírito natalino, transformou a tarde da comunidade com atividades infantis e apresentações musicais. O grupo Novo Extima animou o público e contou com a participação especial do próprio atleta, que subiu ao palco para cantar e interagir com os moradores. O gesto reforça o compromisso social e o forte vínculo de Raphinha com sua cidade natal.

Foto reprodução redes sociais