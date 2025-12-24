quarta-feira, dezembro 24, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeMUNDO
MUNDO

Vídeo: De flexões a navios de guerra; Macron viraliza com influencer em base militar

Durante anúncio de novo porta-aviões gigante, presidente francês treina com militares e marca presença digital em Abu Dhabi.

O presidente francês, Emmanuel Macron, celebrou seu 48º aniversário de forma intensa durante visita à base militar francesa em Abu Dhabi neste domingo (21). Em vídeo publicado na segunda (22), o líder aparece “suando a camisa” em uma rotina de exercícios com as tropas, incluindo flexões e agachamentos, além de compartilhar refeições e o bolo comemorativo com os oficiais.

Para além da agenda física, a visita teve um forte componente estratégico: Macron anunciou a construção de um novo porta-aviões, projetado para ser o maior navio de guerra já feito na Europa. Orçada em cerca de 10,2 bilhões de euros (aproximadamente R$ 66,8 bilhões), a embarcação visa garantir a soberania marítima francesa até 2038. O anúncio ocorre em um momento crítico, onde a Europa busca autonomia militar frente aos conflitos na Ucrânia e às incertezas sobre o apoio de segurança dos EUA sob a gestão de Donald Trump.

Poupanca-premiada-Banpará-Maria-300X100
Artigo anterior
Vídeo: Raphinha promove o evento “Gol de Amor” e leva solidariedade à Vila Maria da Conceição
Próximo artigo
Vídeo: Barco é destruído por incêndio em frente à comunidade de Paricatuba, em Portel

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,319FansLike
3,554FollowersFollow
22,800SubscribersSubscribe
Poupanca-premiada-Banpará-Maria-320X320
Webbanner_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@grupomarajoara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 3111

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315