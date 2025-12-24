Vídeo: De flexões a navios de guerra; Macron viraliza com influencer em base militar

Durante anúncio de novo porta-aviões gigante, presidente francês treina com militares e marca presença digital em Abu Dhabi.
O presidente francês, Emmanuel Macron, celebrou seu 48º aniversário de forma intensa durante visita à base militar francesa em Abu Dhabi neste domingo (21). Em vídeo publicado na segunda (22), o líder aparece “suando a camisa” em uma rotina de exercícios com as tropas, incluindo flexões e agachamentos, além de compartilhar refeições e o bolo comemorativo com os oficiais.
Para além da agenda física, a visita teve um forte componente estratégico: Macron anunciou a construção de um novo porta-aviões, projetado para ser o maior navio de guerra já feito na Europa. Orçada em cerca de 10,2 bilhões de euros (aproximadamente R$ 66,8 bilhões), a embarcação visa garantir a soberania marítima francesa até 2038. O anúncio ocorre em um momento crítico, onde a Europa busca autonomia militar frente aos conflitos na Ucrânia e às incertezas sobre o apoio de segurança dos EUA sob a gestão de Donald Trump.